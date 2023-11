Uomo più sexy del 2023 secondo People. A ricevere lo scettro è il bellissimo e affascinante Patrick Dempsey.

L’attore è diventato famoso per il ruolo del Dottor Stranamore nel serial Grey’s anatomy e per il ruolo del gentlemen romantico nel successo al botteghino del terzo capitolo della saga di Bridget Jones, “Bridget Jones’s Baby”.

Patrick ha 57 anni, è sposato con Jillian ed ha tre figli, Talula, Sullivan e Darby.

Nozze in arrivo. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro andranno all’altare. Secondo alcuni rumors il matrimonio avverrà nell’ottobre 2024. Sui social alcuni spoiler sulla cerimonia, l’abito da sposa, le damigelle…La coppia si è conosciuta partecipando alla IV edizione del Grande Fratello Vip, ed è scoccato l’amore che dura attualmente.

Shooting hot. Kendall Jenner in topless (coperto dalle mani) e slip. L’influencer del clan Kardashian è pronta per fare la testimonial di un brand che realizza abiti a tema feste natalizie e non.

Cicogna in arrivo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per diventare mamma e papà. Il lieto evento è atteso per Natale. Per il parto ormai è scattato il countdown e i futuri neo genitori si stanno rilassando a Livigno.

Feeling I. Nuova fiamma per Vincent Cassel. L’attore, ex di Monica Bellucci e di Tina Kunakey, è stato avvistato in compagnia di Narah Baptista, che rassomiglia molto a Tina. Vincent è papà di due figlie, Deva e Leonie, avute da Monica Bellucci, mentre Narah ha un figlio di nome Theo.

Feeling II. Damiano dei Maneskin è stato avvistato in Brasile con Dove Cameron, attrice e cantante, dove hanno partecipato ad un concerto. Amicizia o feeling? Vedremo…

Buen retiro I. Melissa Satta e Matteo Berrettini a Montecarlo con Maddox, il figlio avuto da Kevin Prince Boateng. Fra la showgirl e il tennista l’intesa va alla grande.

Buen retiro II. Belen Rodriguez sulla neve con Elio Lorenzoni e i figli Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese). Coccole, pranzi e relax ad alta quota. Belenita sui social ha affermato di conoscere Elio da circa 12 anni, ma la scintilla è scoccata nei mesi scorsi.