Parmigiano Reggiano, 26 milioni di euro destinati alla promozione in Italia e all’estero

Sulla Gazzetta di Parma in edicola oggi, focus sul Parmigiano Reggiano. Un 2020 concluso in crescendo e, all’orizzonte, un 2021 che si attende da record per uno dei prodotti d’eccellenza del made in Italy.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha approvato il bilancio preventivo 2021. Se quest’anno la produzione è cresciuta del 5%, arrivando a 3,95 milioni di forme previste che rappresentano il livello più elevato di sempre, l’anno prossimo si attende un lieve, ulteriore incremento per arrivare a 3,98 milioni di forme (+1%).

Un’aspettativa che si riflette nei ricavi attesi, spiega ancora la Gazzetta di Parma, che si attestano a 51,8 milioni contro i 38,4 del 2019.

Sono 26 i milioni di euro (contro i 22,4 milioni del 2019 e i 20,3 del 2018) destinati a investimenti promozionali per lo sviluppo della domanda in Italia e all’estero: quasi 4 milioni in più rispetto all’anno precedente. Proprio l’export rappresenta una delle leve principali per sostenere l’incremento della produzione: sono 9 i milioni stanziati per lo sviluppo dei mercati esteri.