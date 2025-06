Durante i mesi estivi, l’interesse per l’acquisto di occhiali da sole aumenta notevolmente: sono molte le persone che cercano di utilizzarli come un accessorio moderno d’abbigliamento per dare un tocco in più al proprio outfit, ma bisogna sempre tenere presente che, al di là della moda, gli occhiali dovrebbero essere considerati una necessità per la salute visiva.

Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, i numeri sono un po’ preoccupanti: infatti, un italiano su quattro utilizza occhiali da sole acquistati in luoghi non specializzati, spesso di scarsa qualità e non omologati.

Questi occhiali potrebbero creare un falso senso di sicurezza, perché, se le lenti scuriscono la vista, le pupille si dilatano, permettendo ai dannosi raggi UV di penetrare più facilmente negli occhi. E l’esposizione prolungata ai raggi solari senza un’adeguata protezione può causare problemi come cataratta, degenerazione maculare, cheratite o addirittura danni irreversibili alla retina.

Per questo motivo, quando si scelgono gli occhiali da sole, è fondamentale assicurarsi che siano omologati e che abbiano un filtro UV al 100% (UVA e UVB). È inoltre importante considerare la qualità ottica delle lenti, il tipo di filtro solare (dalla categoria 0 alla 4 a seconda dell’intensità della luce che bloccano), l’adattamento alla forma del viso e il comfort nell’indossarli.

L’acquisto presso ottici o centri specializzati garantisce la qualità del prodotto e permette di avere una consulenza professionale che possa aiutare nella scelta.

Scegliere il tipo di occhiali da sole più adatto all’uso che se ne intende fare è essenziale per mantenere una buona salute visiva. Non tutte le situazioni, infatti, espongono gli occhi allo stesso tipo e alla stessa intensità di luce, quindi è necessario adattare la protezione degli occhi a ogni contesto.

Per questo motivo, gli esperti di Clinica Baviera elencano e spiegano i diversi tipi di occhiali da sole in base al loro utilizzo, ricordando cosa è utile tenere in considerazione nel momento dell’acquisto:

Occhiali da sole per uso quotidiano

Gli occhiali da sole per uso quotidiano sono destinati a essere indossati per le attività di tutti i giorni, come camminare, passeggiare in città o fare shopping. La loro funzione principale è quella di bloccare i raggi UVA e UVB, che possono danneggiare i tessuti oculari anche nelle giornate nuvolose.

È importante che abbiano lenti di buona qualità e approvate, poiché indossare occhiali senza un’adeguata protezione può aumentare il rischio di problemi come la cataratta o la congiuntivite attinica.

Oltre alla protezione, questi occhiali devono offrire anche comfort durante il loro uso prolungato. Si consiglia quindi di scegliere montature leggere, con una vestibilità morbida sul naso e sulle orecchie, e lenti con filtri solari adeguati. La scelta di lenti polarizzate può inoltre migliorare la qualità visiva e ridurre l’abbagliamento, soprattutto su superfici riflettenti come l’asfalto.

Un’altra buona opzione sono le lenti fotocromatiche, che si adattano automaticamente ai cambiamenti di luce: si scuriscono quando sono esposte alla luce solare intensa e si schiariscono in ambienti chiusi o in condizioni di scarsa luminosità.

Questo le rende una scelta ideale per chi entra ed esce spesso da spazi chiusi o per chi desidera combinare la protezione solare con la correzione della vista, dato che possono anche essere occhiali da vista. Il loro grande vantaggio è che offrono una protezione continua senza bisogno di cambiare occhiali, favorendo così la salute visiva in ogni momento.

Filtrano il 100% dei raggi UVA e UVB e riducono l’esposizione degli occhi alle radiazioni, evitando così problemi come la fotofobia o l’invecchiamento precoce del cristallino. Sono ideali per chi cerca il comfort senza rinunciare alla sicurezza visiva.

Occhiali da sole per guidare

La guida comporta una costante esposizione alla luce del sole, a riflessi intensi e a cambiamenti d’illuminazione improvvisi che possono compromettere la concentrazione e aumentare il rischio di incidenti.

Gli occhiali da sole, quindi, di chi si mette al volante, dovrebbero includere lenti che riducono l’abbagliamento e migliorano il contrasto, soprattutto in condizioni di luce intensa o quando si guida all’alba e al tramonto.

Le lenti polarizzate sono particolarmente utili in questo caso, poiché eliminano i riflessi della strada o dei veicoli. Lo stesso vale per le lenti sfumate, che sono più scure in alto e poi sfumando diventano più chiare in basso.

Questa particolarità gli permette di bloccare la luce diretta del sole dall’alto, mentre lascia passare più luce dal basso, cosa utile per attività come la guida.

In generale, è essenziale che gli occhiali scelti non alterino la percezione dei colori e non interferiscano con la visione di segnali stradali o altre luci. Per questo motivo, si raccomanda di evitare lenti molto scure o specchiate per la guida.

Le tonalità più consigliate sono quelle grigie o marroni, che mantengono una percezione naturale dell’ambiente circostante e offrono una protezione ottimale dai raggi solari.

Occhiali da sole per gli sport all’aperto

Per chi pratica attività sportive come il ciclismo, la corsa, l’escursionismo o l’arrampicata, è essenziale indossare occhiali da sole che combinino protezione solare, resistenza e comfort. Questi occhiali da sole dovrebbero incorporare lenti con filtri UV al 100% e allo stesso tempo offrire un design avvolgente che protegga anche i lati degli occhi da vento, polvere e riflessi.

Inoltre, dovrebbero essere realizzati con materiali leggeri e flessibili che non interferiscano con le prestazioni atletiche.

Per gli sport con condizioni di luce variabili, come il ciclismo o il trail running, sono consigliate le lenti fotocromatiche, che si adattano automaticamente all’intensità della luce. È inoltre importante considerare le lenti antiriflesso e ventilate per evitare l’appannamento.

Gli occhiali giusti non solo si prendono cura della salute degli occhi, migliorano anche le prestazioni sportive grazie a una visione più chiara e confortevole per chi è alle prese con il gesto atletico.

Occhiali da sole per gli sport acquatici

Le attività acquatiche come il surf, la vela o il kayak richiedono occhiali da sole specifici che proteggano gli occhi dal sole e dai riflessi sull’acqua, che possono essere particolarmente intensi e dannosi.

Gli occhiali ideali per questi sport dovrebbero avere lenti polarizzate, capaci di bloccare efficacemente i riflessi orizzontali e garantire una visione più nitida e senza abbagliamenti e un maggiore contrasto.

Dal punto di vista della salute degli occhi, queste lenti sono una scelta eccellente perché riducono lo sforzo degli occhi in piena luce e proteggono dai raggi UV. Inoltre, migliorano la percezione visiva senza alterare significativamente i colori. Sono quindi uno strumento efficace per prevenire irritazioni, mal di testa dovuti all’esposizione prolungata al sole e possibili danni alla retina.

Oltre alla protezione degli occhi, questi occhiali devono avere sistemi di fissaggio sicuri (come bande elastiche o montature galleggianti) per evitarne la perdita in caso di caduta.

È importante che siano resistenti all’acqua salata e al cloro e che offrano un’ampia copertura. Negli ambienti acquatici, la protezione degli occhi non è solo una questione di comfort, ma una vera e propria necessità per prevenire danni come la cheratite da radiazioni solari intense.

Occhiali da sole per andare in spiaggia

In estate, una delle attività preferite dagli italiani è andare in spiaggia. Bisogna tener conto che i raggi solari sono più diretti, in quanto la sabbia riflette i raggi solari del 30% e l’acqua del 60%, indipendentemente dal fatto che la giornata sia soleggiata o meno. Per questo motivo, gli esperti di Clinica Baviera consigliano di utilizzare lenti polarizzate o a specchio.

Le lenti a specchio hanno un rivestimento riflettente che fa rimbalzare gran parte della luce solare, riducendo in modo significativo la quantità di quella che entra negli occhi e assorbendo fino a un ulteriore 10% della radiazione solare. Oltre alla loro funzionalità, queste lenti sono di grande impatto visivo perché sono rifinite in colori come il blu, l’argento, l’oro o il rosso.

Le lenti a specchio aiutano a ridurre al minimo l’affaticamento della vista e proteggono efficacemente dai raggi UV. Riflettendo parte della luce, aiutano a mantenere gli occhi rilassati e sicuri anche sotto la luce solare più intensa.

Tuttavia, queste lenti devono essere adeguatamente approvate e dotate di un filtro UV completo, poiché una semplice finitura a specchio non protetta non soddisfa necessariamente i requisiti di protezione della vista.

È inoltre importante scegliere occhiali da sole realizzati con materiali di qualità, poiché saranno esposti alla sabbia e all’acqua salata.

Il Dott. Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, spiega: “Indossare gli occhiali da sole giusti, con le lenti, i filtri e il design più adatti, non solo dona comfort visivo nella vita di tutti i giorni, protegge anche da gravi problemi oculari a lungo termine come cataratta, danni alla cornea o degenerazione maculare.

Scegliere con saggezza non è quindi solo una questione di stile, ma è fondamentale per preservare la salute della vista. Noi di Clinica Baviera consigliamo di seguire questi consigli e, in caso di dubbio, di chiedere aiuto a uno specialista poiché gli occhiali da sole di qualità sono un aiuto essenziale per la salute degli occhi a lungo termine”.