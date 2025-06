Per il terzo anno consecutivo, gli esperti di vacanze di Omio hanno valutato il livello dei prezzi di 75 spiagge popolari in tutta Europa e hanno stilato una classifica delle spiagge più convenienti per le vacanze estive di quest’anno.

• Playa de las Teresitas a Tenerife si aggiudica la corona di spiaggia migliore d’Europa per il 2025.

• La Spiaggia di Sansone all’Elba è la migliore in Italia, anche se ChatGPT preferisce Cala Brandinchi in Sardegna.

• In media, il gelato in spiaggia in tutta Europa costa il 15% in più rispetto all’anno scorso.

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, Omio, la piattaforma leader per la prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti internazionali, ha pubblicato la sua classifica annuale delle spiagge più convenienti d’Europa.

L’elenco evidenzia le destinazioni balneari più economiche per l’estate. La spiaggia migliore per il 2025 è Playa de las Teresitas a Tenerife, nelle Isole Canarie. La Spiaggia di Sansone all’Elba si classifica come la migliore spiaggia in Italia.

Lo studio annuale prende in considerazione i fattori chiave dell’estate, come le recensioni dei visitatori, le temperature medie e i prezzi attuali dei prodotti essenziali per la spiaggia, tra cui il noleggio di lettini, una pallina di gelato, la birra locale e, per la prima volta, il caffè freddo e il soggiorno in hotel.