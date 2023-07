NIGER | M5S: “Governo riferisca su golpe e situazione del nostro contingente”

“Chiediamo ai ministri Tajani e Crosetto di riferire subito in Parlamento per fornire aggiornamenti sulla situazione”

“Destano forte preoccupazione le notizie di un colpo di stato in corso in Niger, Paese crocevia di traffici di migranti e di rilievo strategico per l’Italia dove sono schierati centinaia di nostri soldati a sostegno delle forze armate locali nella più grande missione militare italiana nella regione del Sahel. Chiediamo ai ministri Tajani e Crosetto di riferire subito in Parlamento per fornire aggiornamenti sulla situazione, in che modo il nostro contingente militare basato nella capitale Niamey sta affrontando la situazione e, da ultimo, se da parte delle legittime autorità governative nigerine siano giunte richieste di supporto di qualche genere”. Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissioni Esteri e Difesa di Palazzo Madama, Raffaele De Rosa, Bruno Marton e Ettore Licheri.