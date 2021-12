Natale on ice e Christmas night a Roma

Sul ghiaccio o in discoteca, a pattinare oppure a scatenarsi in pista con i balli più moderni oppure revival. E’ quanto si propone per il giorno di Natale dei romani. Un giorno di festa in cui si potrà tornare alla spensieratezza, al relax, al divertimento, naturalmente osservando le misure di sicurezza dovute alla pandemia. E’ di rigore osservare sempre le norme e mai abbassare la guardia. Roma, come le più grandi capitali europee, è all’avanguardia per il pattinaggio sul ghiaccio. Il luogo per eccellenza è la pista della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, in viale Pietro De Coubertin, 30, il cosiddetto “Ice Park Auditorium”.

E’ molto grande e consente di piroettare a tempo di valzer a tutti gli appassionati ed anche ai neofiti che desiderano provare questa ebbrezza per la prima volta. Pattinare sul ghiaccio ha un suo fascino. In città si può scegliere fra varie location. In alcuni quartieri è possibile potersi muovere con leggiadria divertendosi.

L’ingresso è con Green Pass. L’Ice Park all’interno dello Stadio Flaminio, nell’area sotto le tribune, offre un divertimento continuato, accompagnato da musichette natalizie, tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022, dalle ore 10 fino alle 22. Il “Porta di Roma on Ice” è situato nella piazza esterna del centro commerciale Porta di Roma, in via Alberto Lionello, 201.

Anche l’”Ice Park Euroma 2”, si trova all’interno del centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico, 83. In entrambi i casi, mentre si passeggia per i negozi, ci si può regalare qualche attimo un po’ giocoso. E la sera c’è un’ampia scelta per il Party di Natale. Per chi decide di passare la serata con gli amici. Alcune discoteche sono aperte, a cui si accede con prenotazione e Super Green Pass.

Anche in questo caso, il rispetto delle norme anti covid è d’obbligo. Si può trascorrere una notte a ritmo house e dance, mixati sapientemente dai dj resident. Fra le tante proposte, il Party Natalone di Lanificio 159, in via di Pietralata, oppure il Nozoo Xmas Special Edition del Nozoo, in via del Mandrione, 63.