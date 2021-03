Nasce “Italiana”, il nuovo portale della Farnesina per promuovere cultura e creatività

Domani alle 15 avra’ luogo in formato virtuale la conferenza stampa di lancio del nuovo portale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ‘Italiana. Lingua cultura creativita’ nel mondo’ (italiana.esteri.it). La conferenza stampa in streaming sara’ inaugurata dal ministro Luigi Di Maio.

‘Italiana’ è un progetto della Farnesina dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. Il ministero, come fa sapere in una nota, sarà impegnato sia nel ruolo di promotore che di produttore e sostenitore diretto di iniziative culturali attraverso la piattaforma online, il canale audiovisivo Vimeo, la newsletter e i canali social della Farnesina.

Un nuovo strumento per raccontare un Paese creativo, dinamico e plurale.

All’introduzione del ministro seguira’ un dialogo tra la direttrice centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, Cecilia Piccioni, e la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, per raccontare il progetto e i suoi contenuti esclusivi, prodotti dalla Farnesina: i 39 video di teatro, musica, danza e circo nati dagli avvisi Vivere all’Italiana sul palcoscenico e in musica (classica e Jazz) in collaborazione col Mibact, le dieci clip di Ritratti di donne create insieme al Premio Solinas, il mosaico di un’Italia al femminile; i podcast del progetto Music and the Cities con Raffaele Costantini e Studio 33, che attraversano le nostre citta’ in un viaggio musicale; documentari di JazzLife, la vita con la J maiuscola, insieme a Umbria Jazz, che esaltano il grande jazz italiano insieme alle bellezze dell’Umbria.

Il progetto prevede inoltre il ricordo degli anniversari del recente passato, con la video opera Testimoni dei Testimoni di Studio Azzurro prodotta per la Giornata della Memoria 2021; e i progetti futuri, con la presentazione di un folto calendario editoriale, che italiana diffondera’ in un magazine-newsletter, a partire dal mese di marzo, con gli appuntamenti legati al settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, e molto altro.

Tema centrale della conferenza saranno le nuove sfide della cultura, della lingua e della creativita’ italiana all’estero, e il fare sistema nel mondo, su cui interverranno in video Paolo Fresu (musicista), Michela Murgia (scrittrice), Marianna Vitale (chef), accanto ad esponenti della rete degli Istituti Italiani di Cultura, del sistema della formazione italiana all’estero, le missioni archeologiche e i progetti di borse di studio sostenuti dalla Farnesina. Il nuovo portale, infatti, sara’ la piattaforma di promozione e valorizzazione della rete culturale della Farnesina, il luogo virtuale dove scoprire e rimanere aggiornati sulle attivita’ degli 82 Istituti Italiani di Cultura all’estero, delle scuole di lingua italiana, dei lettorati, delle missioni archeologiche e delle iniziative legate all’Unesco e ai siti italiani che rientrano nelle liste del Patrimonio dell’Umanita’.

In apertura dell’evento verra’, inoltre, proiettato il video ‘L’Italia non e’ mai stata cosi’ vicina’, prodotto dalla Farnesina per il lancio di italiana e realizzato da Think Cattleya. L’evento sara’ trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma YouTube del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (https://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri), sul portale www.esteri.it e sui siti delle 128 ambasciate italiane e degli 82 Istituti italiani di cultura all’estero.