METEO | Nel fine settimana tornano nuvole e pioggia

In realtà è ancora presto per dirlo, ma secondo gli esperti del meteo questo fine settimana tornerà la pioggia

Un deciso aumento della nuvolosità al Nord e al Centro con precipitazioni che interesseranno velocemente il Nordest e poi maggiormente il Nordovest

Dopo un anticipo di primavera, ecco dunque che nel primo weekend di marzo il tempo subirà un cambiamento. Su molte regioni tornerà a piovere e nevicare assieme anche a un rinforzo dei venti.

Proprio dalla giornata di venerdì l’atmosfera comincerà a diventare via via più instabile, ma dal fine settimana l’alta pressione presente in Europa si scinderà in due parti. La prima salirà verso Nord e l’altra si dirigerà verso Sud.

Il movimento verso Nord favorirà la discesa di aria più fredda che sabato oltre a far calare le temperature, provocherà un deciso aumento della nuvolosità al Nord e al Centro con precipitazioni che interesseranno velocemente il Nordest e poi maggiormente il Nordovest (nevicate sopra i 6-800 metri) e le regioni adriatiche (neve a 1500 metri).

Domenica il tempo migliorerà un po’ ovunque, ma entro sera un vortice ciclonico dalla Tunisia salirà verso la Sardegna dove il tempo tenderà a peggiorare.

Che tempo farà lunedì 8 marzo, festa della donna? Una perturbazione interesserà con piogge e anche temporali il Centro-Sud. Inizierà poi una fase meteorologica caratterizzata da correnti oceaniche a tratti instabili che causeranno un tempo perturbato sull’arco alpino e sugli Appennini dove non mancheranno nevicate.

Non si escludono in ogni caso giornate di sole, in particolare sulle coste tirreniche. Ne avremo conferma già nei prossimi giorni.