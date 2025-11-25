Laura Pausini: la corsa verso il grande ritorno live prosegue con l’annuncio di nuove date.

L’attesissimo live Io Canto / Yo Canto World Tour 2026-2027, la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al Pala Unical di Mantova l’1 ottobre 2026, e in due nuovi stadi: Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027.

Svelata anche la data dello show di Londra, che ospiterà l’Artista italiana più premiata al mondo il 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall.

Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.