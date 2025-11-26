La risoluzione che impegna il governo italiano a sostenere con determinazione la definitiva approvazione dell’accordo tra i Paesi dell’Unione Europea e quelli del Mercosur, da me presentata e sottoscritta dai colleghi del Partito Democratico in commissione esteri, è stata approvata con voto unanime dalla Commissione esteri della Camera dei Deputati.

Si tratta di un risultato importante poiché questo atto di indirizzo impegna il nostro governo a “sostenere la ratifica dell’accordo di libero scambio UEMercosur, quale strumento strategico per il rafforzamento dell’autonomia economica e politica dell’Unione e per la tutela degli interessi economici nazionali”, nonché a “promuovere un approccio coordinato con gli altri Stati membri, finalizzato a superare le resistenze politiche e a garantire la piena attuazione delle clausole di sostenibilità, tutela ambientale e diritti dei lavoratori previste nell’accordo” e “a valorizzare la presenza imprenditoriale italiana nell’area, sostenendo gli investimenti delle imprese e favorendo il radicamento delle filiere produttive in grado di rafforzare la competitività del made in Italy sui mercati latinoamericani”.

Dopo venticinque anni di negoziati siamo finalmente ad un passo dalla nascita della più grande area di libero mercato al mondo con oltre 700 milioni di cittadini europei e sudamericani.

In Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay la presenza italiana è storicamente importante per dimensioni ma soprattutto per la sua grandissima influenza sulla società e l’economia di quei Paesi.

Anche per questo sarà proprio l’Italia il Paese europeo a trarre i maggiori benefici da questo accordo che sarà siglato nella sua versione definitiva a Brasilia il prossimo mese di dicembre dal Presidente di turno del Mercosur Lula e dalla Presidente della Commissione europea Von der Leyen.

*deputato Pd eletto all’estero