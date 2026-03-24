Si è spento a 91 anni Gino Paoli, una delle figure più profonde e rivoluzionarie della canzone italiana. Con lui scompare non solo un artista, ma un autentico interprete dell’anima, capace di trasformare la musica in racconto intimo, esistenziale, universale.

Genova, città che lo aveva adottato e che lui aveva saputo raccontare con rara intensità, perde uno dei suoi cantori più autentici. E l’Italia intera saluta l’ultimo grande patriarca della cosiddetta scuola genovese: quel gruppo di artisti che, tra gli anni ’50 e ’60, ha cambiato per sempre il linguaggio della musica leggera, portandola oltre il melodramma verso territori più moderni e introspettivi.

Il cielo in una stanza: la rivoluzione della canzone d’autore

Brani come “Il cielo in una stanza” non sono stati semplici successi discografici, ma veri spartiacque culturali. Paoli fu tra i primi a fondere nella canzone italiana la dimensione erotica e quella spirituale, trasformando un’esperienza privata in qualcosa di universale.

La sua voce, roca ma vellutata, accompagnava testi che parlavano di amori consumati e mai finiti, di malinconie sospese, di immagini diventate iconiche: il soffitto che si colora, la “gatta” che non c’è più, il mare e quel sapore di sale che diventa metafora della vita stessa.

Una vita intensa, tra ombre e poesia

La vita di Gino Paoli è stata segnata da momenti drammatici e profondamente umani. Il gesto estremo del 1963, con quel proiettile rimasto nel petto vicino al cuore per tutta la vita, ha rappresentato una linea di confine mai dimenticata tra luce e oscurità.

Questa esperienza ha contribuito a rendere la sua scrittura ancora più intensa e autentica, capace di raccontare la felicità come un attimo fragile, destinato a dissolversi. Negli ultimi anni, il dolore per la perdita del figlio Giovanni nel 2025 aveva segnato ulteriormente il suo percorso umano, vissuto sempre con grande discrezione.

Eppure Paoli è rimasto fino alla fine un punto di riferimento morale e culturale: un artista coerente, capace di attraversare epoche, scandali, passioni e impegno politico senza mai smarrire la propria identità.

L’eredità di un gigante della musica italiana

Con la scomparsa di Gino Paoli se ne va un pezzo fondamentale della memoria collettiva del Paese. La sua eredità non è fatta solo di canzoni, ma di un modo diverso di intendere la musica: non semplice intrattenimento, ma strumento per dare forma ai sentimenti più profondi e spesso indicibili.

Paoli ha insegnato che una canzone può essere letteratura, confessione, filosofia. Può raccontare l’invisibile e renderlo condivisibile.

Il cordoglio del mondo della cultura e delle istituzioni

Nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da ogni ambito: dal mondo della musica a quello dello spettacolo, dallo sport alla politica fino alle istituzioni.

Un segno evidente di quanto Gino Paoli abbia inciso non solo nella storia artistica italiana, ma anche nel cuore collettivo del Paese.

La morte di Gino Paoli lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche una traccia indelebile. In un’epoca spesso dominata dalla velocità e dalla superficialità, la sua opera resta un invito alla profondità, all’ascolto, alla verità delle emozioni.

Perché, come ci ha insegnato, bastano quattro pareti, una voce e una verità sussurrata per trasformare una stanza in infinito.