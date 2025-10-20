Cambia il tempo in Italia: dopo settimane dal clima insolitamente mite, la “porta atlantica” si apre e un’intensa perturbazione porterà piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature.

Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, l’alta pressione che ha dominato finora cede il passo a un fronte atlantico destinato a colpire dapprima il Nord e parte del Centro.

Lunedì 20 sarà la giornata più critica, con piogge diffuse e temporali anche violenti, soprattutto tra Liguria di Levante e Toscana settentrionale, dove non si escludono fenomeni autorigeneranti e possibili allagamenti.

Tra martedì 21 e mercoledì 22 il maltempo si sposterà verso Sud, coinvolgendo anche le regioni centrali e parte di quelle meridionali.

Le temperature caleranno bruscamente al Centro-Nord, mentre al Sud e sulle Isole il clima resterà ancora mite, con punte di 22 gradi, prima di un generale abbassamento termico a perturbazione conclusa.

Una nuova ondata di maltempo è attesa già da giovedì.