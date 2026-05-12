Il CO.AS.IT. Melbourne accoglie “con profonda gratitudine e orgoglio” il conferimento del Premio Internazionale “Michele Schiavone”, assegnato nella categoria “Ente” nell’ambito della prima edizione del riconoscimento promosso dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Il premio, dedicato alla memoria di Michele Schiavone, già Consigliere e Segretario Generale del CGIE dal 2016 al 2024, nasce con l’obiettivo di valorizzare persone, associazioni ed enti che si siano distinti nella tutela dei diritti degli italiani nel mondo e nella promozione del patrimonio umano, sociale e culturale dell’emigrazione italiana.

In una nota ufficiale, il CO.AS.IT. ha espresso il proprio ringraziamento al CGIE e alla giuria del premio per “questo importante riconoscimento, che rappresenta non solo un onore per la nostra organizzazione, ma anche un tributo al lavoro svolto nel corso di decenni da volontari, operatori, dirigenti, insegnanti, famiglie e membri della comunità italiana di Melbourne e del Victoria”.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente Vincent Volpe – appartiene all’intera comunità del CO.AS.IT., al nostro personale, ai nostri volontari, al nostro consiglio di amministrazione e, soprattutto, alle migliaia di italiani di Melbourne e del Victoria le cui vite e le cui storie hanno plasmato tutto ciò che facciamo. Lo accettiamo con profonda gratitudine e con un rinnovato senso di responsabilità e impegno nella promozione della lingua, della cultura, dell’assistenza sociale e dei valori di partecipazione e solidarietà che caratterizzano la storia dell’emigrazione italiana.”

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 14 maggio 2026 in occasione dell’Assemblea plenaria del CGIE, alla presenza dei familiari di Michele Schiavone e delle istituzioni italiane.

Il CO.AS.IT. di Melbourne ha inoltre “rinnovato il proprio impegno a favore della comunità italiana e italo-australiana, continuando a promuovere inclusione, assistenza, lingua e cultura italiana, nel solco dei valori che hanno segnato la storia dell’emigrazione italiana nel mondo”.

Da decenni il CO.AS.IT. rappresenta uno dei principali punti di riferimento per gli italiani in Australia, svolgendo un ruolo fondamentale nella diffusione della lingua e della cultura italiana e nell’assistenza alle famiglie italiane e italo-australiane nello Stato di Victoria.