La collaborazione tra i Comitati degli italiani all’estero (Comites), il ruolo delle comunità italiane nel mondo e la promozione di nuove iniziative comuni a loro sostegno sono stati al centro di un incontro svoltosi al Cairo lunedì 20 ottobre.

Alla riunione hanno partecipato la console d’Italia in Egitto, Giulia De Nardis, e i presidenti dei Comites di Tunisia, Sandro Fratini, e di Egitto, Alberto Borchiellini, accompagnati dalla segretaria generale Luciana Tironi.

I rappresentanti dei Comites, gia’ legati da un patto di amicizia, collaborazione e cooperazione, hanno avuto un confronto in video-collegamento con la presidente del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie), Maria Chiara Prodi, sui principali temi legati ai progetti futuri, alle problematiche e alle sfide che i comitati affrontano quotidianamente.

All’incontro, seguito anche da una rappresentanza della comunita’ italiana residente in Egitto, e’ intervenuto il vicepresidente del Comites Lussemburgo, Gianni Battista, che ha portato i saluti della comunità italiana da lui rappresentata, sottolineando l’importanza del dialogo e della cooperazione tra i diversi Comites per il rafforzamento del legame con le istituzioni italiane.