Piemonte e Valle d’Aosta si sono svegliate sotto la pioggia e la neve, con precipitazioni diffuse soprattutto nelle aree montane e collinari. Il maltempo ha interessato gran parte del Nord-Ovest, confermando la fase instabile che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Secondo le previsioni dei meteorologi, tuttavia, la morsa del freddo è destinata a lasciare rapidamente spazio a un deciso cambio di scenario. Già a partire da domani, infatti, è previsto il ritorno dell’alta pressione, che porterà condizioni più stabili e metterà fine alla lunga sequenza di perturbazioni atlantiche.

Weekend con ritorno del bel tempo

Il miglioramento sarà progressivo e diventerà più evidente nel fine settimana. Nella giornata di sabato potranno ancora verificarsi residue precipitazioni sul basso versante tirrenico e lungo le Alpi di confine, mentre sul resto del territorio prevarranno condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo il passaggio di qualche nube.

Temperature in aumento, massime fino a 19°C

In parallelo al miglioramento, si registrerà anche un sensibile aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi. Già da venerdì, in Piemonte, i termometri potranno sfiorare i 18-19°C, grazie anche all’azione dei venti favonici, che favoriranno un clima più mite.

La fase anticiclonica dovrebbe proseguire almeno fino alla metà della prossima settimana, garantendo condizioni prevalentemente stabili. Tuttavia, non mancheranno annuvolamenti medio-bassi e possibili nebbie locali, soprattutto nelle aree della Pianura Padana.

Dopo giorni segnati da pioggia e neve, dunque, il Nord-Ovest si prepara a una parentesi di tempo più stabile e temperature decisamente più miti, con un anticipo di primavera che potrebbe accompagnare gran parte della prossima settimana.