Su indicazione della Sen. Francesca La Marca, il Presidente del gruppo PD al Senato, Francesco Boccia, ha inviato una lettera al Presidente del Senato Ignazio La Russa, sollecitando la calendarizzazione della mozione a prima firma della Senatrice, relativa alla stipulazione di Accordi Previdenziali tra l’Italia e i Paesi del Centro America.

La mozione, firmata da circa una cinquantina di Senatori di diversi schieramenti politici, con l’eccezione di “Fratelli d’Italia”, impegna il Governo italiano a promuovere la stipula di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale con i Paesi del Centro America e dei Caraibi, con l’obiettivo di tutelare i diritti previdenziali dei cittadini italiani che vivono e lavorano in tali Paesi.

«A fronte di questa richiesta – ha dichiarato La Marca – auspico veramente che il Presidente La Russa e le forze di maggioranza colgano l’opportunità di avviare in Aula un confronto serio e costruttivo su un tema così importante per gli italiani in quella Regione, che spesso si sentono ignorati dalla Madre Patria, dando finalmente un segnale chiaro di attenzione e di impegno a tutela dei diritti dei nostri connazionali all’estero».