METEO | L’estate italiana continua, in arrivo una nuova ondata di caldo

Settembre è arrivato già da qualche giorno, ma in Italia l’estate non è finita. Quelle che stiamo vivendo, infatti, sono giornate tipicamente estive: temperature che di giorno sono intorno ai 30 gradi, per la gioia di chi ama spiaggia e mare. Solo la sera c’è un po’ di fresco, gradevole.

L’estate italiana continua, dunque. La situazione, secondo gli esperti meteo, è destinata a rimanere stabile. Anzi, da domenica si attende una nuova ondata di caldo. Previsto, infatti, l’arrivo dell’ennesimo anticiclone africano. Sarà come con Caronte, l’alta pressione che ha portato il caldo record tra luglio e agosto.

Da domenica 10 settembre, dunque, le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente, soprattutto se consideriamo il periodo: punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non raggiungeremo valori record per settembre, seppur navigando spesso verso i 33°C diffusi.

Nel fine settimana l’alta pressione sarà quindi protagonista: sole e caldo, dalle Alpi alla Sicilia, dalla Sardegna alle Marche.