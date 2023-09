CARO VOLI | Urso: “Avremo tavolo collettivo con Ryanair, garantire diritto a viaggiare” [VIDEO]

“Dall’inizio del Governo Meloni abbiamo tenuto il confronto con tutti gli attori. Lo stesso metodo è in corso per il caro voli. Soprattutto del peso evidenziato dalle autorità di controllo su alcune tratte dove non ci sono alternative di mercato, come nel caso delle isole. Dobbiamo garantire il diritto costituzionale a viaggiare nel proprio Paese e all’estero. Avremo un tavolo collettivo con compagnie aeree, anche Ryanair, regioni, associazioni aeroporti, autorità di controllo e sistema ferroviario. Ci preme fornire un servizio agli italiani”: queste le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una riunione a Palazzo Piacentini con le associazioni dell’industria del largo consumo, nell’ambito delle consultazioni che porteranno alla realizzazione del “Trimestre Anti Inflazione” sul carrello della spesa a partire dal 1 ottobre.