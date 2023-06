METEO | Giugno all’insegna dell’instabilità, l’estate 2023 non parte

Giugno è iniziato all’insegno dell’instabilità, con temporali e temperature sotto la media del periodo. L’alta pressione è totalmente assente, come non accadeva da anni in questa stagione. Dunque, l’estate ancora deve arrivare davver.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, spiega: “L’assenza dei due principali campi di alta pressione lascia l’Italia nella famosa ‘palude barica’, un’area dove il tempo resta instabile con frequenti temporali che scoppiano da Nord a Sud. Un semplice lavoro di memoria, ci ricorda però che da anni non registravamo temperature così gradevoli: in questi giorni, nel 2022, avevamo addirittura già superato i 40 gradi”.

Nei prossimi giorni il tempo resterà ancora instabile, con acquazzoni sia oggi che domani a ridosso dei rilievi, e nelle prossime ore anche su Nord-Est, versante adriatico e Sicilia. In seguito da giovedì fino al weekend avremo una situazione più soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e temporali pomeridiani nelle zone interne; farà anche un po’ più caldo e al Sud arriveremo anche oltre i 30 gradi. Ma l’Anticiclone africano riuscirà solo a sfiorare le regioni meridionali, probabilmente a metà mese arriverà addirittura un’altra palude barica a riportare condizioni piovose. Il 2023 ci vuole sorprendere con un inizio d’estate sottotono. Per andare in spiaggia tutti i giorni a prendere il sole e farsi il bagno, bisognerà attendere ancora.