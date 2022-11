MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | Salgono Fratelli d’Italia e Lega, in calo il centrosinistra

Salgono sia Fratelli d’Italia e che la Lega, in calo il centrosinistra. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Questa settimana la luna di miele tra gli italiani e la nuova maggioranza raggiunge nuove vette. Tanto è vero che a crescere non è solo Fratelli d’Italia, che raggiunge il 29,3%, ma anche la Lega, che recupera consenso e torna quasi ai livelli delle elezioni, all’8,7%.

Solo Forza Italia, con il 6,7%, rimane molto debole tra i membri della coalizione di governo. Guardando all’opposizione il secondo partito rimane il Movimento 5 Stelle, stabile al 17%, mentre il Pd si conferma in una situazione di grande fragilità, rimanendo dietro, al 16,7%.

Non va meglio neanche agli alleati di centrosinistra: Sinistra Italiana/Verdi è in calo, e va al 2,7%, e il leggero recupero di +Europa, al 2,7%, non basta a compensare questo arretramento. Al centro Azione/Italia Viva segna un piccolo progresso, andando all’8,1%.