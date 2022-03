Media sondaggi Termometro Politico: il Movimento 5 Stelle tocca un nuovo minimo

Il Movimento 5 Stelle tocca un nuovo minimo. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Analizziamo in questo caso due settimane, visto che nella precedente, probabilmente a causa della guerra in Ucraina, vi era un numero insufficiente di rilevazioni di istituti.

La tendenza che emerge è di un rafforzamento della prima posizione del Pd, che con il 21,3% è in lievissimo aumento. Più distante, ma non lontano, Fratelli d’Italia, con il 20,7%.

Prosegue la crisi dei due vincitori delle elezioni 2018, ovvero il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il primo tocca un nuovo minimo, il 13,3%, mentre la seconda scende al 17,2%, ovvero meno che 4 anni fa.

Continua il momento positivo per Forza Italia, che è all’8,5%, poco meno di quanto preso alle europee del 2019, mentre la federazione tra Azione e +Europa è in crescita e raggiunge il 4,7%. Stabile al 3,4% LeU, ovvero la somma di Articolo 1 e Sinistra Italiana. In calo Italia Viva, che è ora mediamente al 2,5%.