6 automobilisti italiani su 10 pensano che non ci siano abbastanza parcheggi nelle città

Non c’è niente di peggio, dopo aver pianificato un viaggio, aver studiato il percorso migliore e aver calcolato la durata del tragitto, di dover passare, in media, 15 minuti a trovare un parcheggio libero quando si è finalmente arrivati a destinazione. Secondo l’ultimo studio di https://parclick.it l’azienda leader in Europa per la prenotazione di parcheggi con più di un milione di utenti attivi, il tempo che perso nella ricerca di un parcheggio rappresenta il 25% del tempo totale che passato al volante.

E non è solo una questione di tempo: bisogna anche considerare che, a causa della bassa velocità utilizzata durante la ricerca, dell’uso di marce basse e del ripetuto alternarsi di frenata e accelerazione, in questa fase della guida la nostra auto emette quantità più elevate di CO2, e quindi inquiniamo di più. Infatti, secondo lo studio di Parclick, il 69,6% degli automobilisti ritiene che avere una maggior disponibilità di parcheggi aiuterebbe anche a ridurre le emissioni nei centri delle nostre città.

Inoltre, per otto italiani su dieci il futuro della mobilità, e di conseguenza delle città sostenibili, sarà quello di evitare il più possibile il traffico automobilistico inutile nei centri cittadini e offrire invece alternative tecnologiche, efficienti e rispettose dell’ambiente per spostarsi.

Per questo, secondo sei automobilisti italiani su dieci è fondamentale aumentare il numero di parcheggi disponibili nelle zone più congestionate delle città e renderli accessibili agli utenti; ciò non significa necessariamente che si debbano costruire nuovi parcheggi, ma che bisognerebbe aumentare la disponibilità di quelli già esistenti, quindi renderli più efficienti, e per fare ciò lo sviluppo e l’uso di nuove tecnologie è fondamentale. Secondo gli esperti di Parclick.it il 95% dei parcheggi italiani non sta attualmente massimizzando i propri livelli di occupazione, e conseguentemente i propri ricavi, proprio perché non si affida a soluzioni di vendita online.

Luis Paris, CEO di Parclick ha commentato: “Non c’è niente di peggio che arrivare a destinazione e dover passare una media di 15 minuti a cercare un posto dove parcheggiare la propria auto; è quindi necessario offrire agli automobilisti italiani, e soprattutto a quelli che devono usare i loro veicoli ogni giorno, un’alternativa per evitare di passare gran parte del loro tempo al volante alla ricerca di un parcheggio. Oltre allo stress a cui sono sottoposti, questo è infatti il momento in cui le loro auto inquinano di più. Pertanto, noi di Parclick ci proponiamo di rendere i parcheggi in città più efficienti e a tal fine abbiamo sviluppato tecnologie che stanno rendendo questi spazi sottoutilizzati disponibili al pubblico, contribuendo così anche alla loro sostenibilità”.