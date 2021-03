Media sondaggi Termometro Politico: Fratelli d’Italia solo a un 1,2% di distanza dal Pd

Fratelli d’Italia solo a un 1,2% di distanza dal PD. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

L’inizio dell’esperienza di governo di Mario Draghi favorisce l’unico grande partito rimasto fuori, Fratelli d’Italia, che raccoglie il consenso di quella parte del centrodestra contraria all’esecutivo di larghe intese.

Ecco allora che in media il partito di Giorgia Meloni arriva al 17,7%, avvicinandosi come non mai alla seconda forza, il PD, che invece scende sotto il 19%, al 18,9%.

Risente della concorrenza di Fratelli d’Italia naturalmente la Lega, che scende di mezzo punto al 23,4%. Stabile il Movimento 5 Stelle, che sulla partecipazione al governo si è spaccato, ed è oggi al 14,8%. Forza Italia invece non è molto lontano dai livelli delle europee, all’8%, e conferma la ripresa in atto da qualche mese.

Tra gli altri partiti buono il livello degli ex partiti di LeU, al 3,7%, di cui però si deve segnalare la separazione, con Sinistra Italiana che ha deciso di non partecipare alla maggioranza a differenza di Articolo 1. Azione con il 3,2% rimane davanti a Italia Viva, al 2,8%, mentre +Europa è al 2%.