MAURIZIO FEDELI | “Console Scienziato” rimuove i video da Youtube. Ma c’è sempre Instagram

Abbiamo pubblicato ieri sul nostro giornale i video di Maurizio Fedeli, Console d'Italia in Brasile che si autodefinisce “Console Scienziato” e che afferma di meritare il Nobel per le sue ricerche. Meno di 24 ore dopo, però, quei video Fedeli li ha rimossi. Ma lo spettacolo continua su Instagram

Maurizio Fedeli è il “Console Scienziato” convinto di meritare un premio Nobel. Ne abbiamo parlato sul nostro giornale meno di 24 ore fa, pubblicando anche dei video in cui Fedeli, console d’Italia a Belo Horizonte – Brasile, affermava – tra le altre cose – di conoscere le tecnologie aliene e di meritare un premio Nobel per i suoi studi sulla matematica e sulla fisica.

Ebbene, quei video sono spariti da Youtube. In meno di 24 ore, Fedeli li ha resi inaccessibili. Forse con il nostro articolo abbiamo puntato il faro su quello che potremmo definire quantomeno un atteggiamento poco consono al ruolo di Console italiano. Forse dalla Farnesina, dove soprattutto in certe stanze il nostro giornale è molto seguito, qualcuno gli avrà tirato le orecchie. E’ che, lo ribadiamo, certe dichiarazioni del Console, certi suoi ragionamenti, anche se alquanto confusi, non si addicono un granchè a un rappresentante delle istituzioni e della nostra diplomazia.

Niente video su Youtube, dunque. Però c’è sempre Instagram. Già, perché Fedeli pubblica i suoi video anche su IG, quasi 400 i suoi followers. Andate a vedere: sul suo canale, ci sono dei filmati in cui tratta gli stessi argomenti e dice più o meno le stesse cose. Cancellerà pure questi, il nostro “Console scienziato”?