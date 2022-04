VIDEO | Maurizio Fedeli, il “Console Scienziato” convinto di meritare un premio Nobel

A quanto pare il Console parla o comunque si confronta in qualche modo con gli alieni, conosce la tecnologia extraterrestre ed è convinto di meritare un premio Nobel per la fisica. Chissà che ne pensano alla Farnesina…

Maurizio Fedeli, Console d’Italia a Belo Horizonte, in Brasile, si intervista da solo su Youtube. Praticamente si auto-intervista. Stile Gigi Marzullo: si fa delle domande e si dà delle risposte.

“Il Console Scienziato” è il titolo di uno dei suoi video; anzi, “Scenziato” c’è in realtà scritto, manca una i. Errore ortografico da prima elementare; più probabilmente, in questo caso, una semplice distrazione – si spera.

Nel video Fedeli parla, tra le altre cose, di alieni. “Conosco la tecnologia extraterrestre“, afferma. Poi spiega: “Non è così strano che un Console, oltre a ricoprire tale ruolo, possa occuparsi anche di altre cose, se lo fa in una maniera carina, interessante, genuina”. E aggiunge: “Non vedo l’ora di chiudere la mia esperienza lavorativa come console, quindi di andare in pensione, per cominciare una nuova fase come scienziato”. Anche perchè, sottolinea, le sue ricerche “meriterebbero un Nobel”.

Insomma, ammettiamo: non riusciamo a seguire fino in fondo Fedeli nei suoi ragionamenti; ma a quanto pare il Console parla o in qualche modo si confronta con gli alieni, conosce tecnologie extraterrestri ed è convinto di meritare un premio Nobel per la fisica. Chissà che ne pensano alla Farnesina…

MINI-BIO

Nato a Roma il 12 settembre 1957, ha assunto al Ministero degli Affari Esteri nel 1984 e ha prestato servizio in varie Sedi della Rete Brasile: Consolato Generale San Paolo, Consolato Generale Rio de Janeiro, Consolato Recife e Consolato di Belo Horizonte, dove durante l’ultimo anno e mezzo ha svolto la funzione di Vice Console e successivamente, dal 1° febbraio 2022, ha assunto l’incarico di Console Reggente in sostituzione del Console Dario Savarese.