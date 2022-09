Mascherine, Fanuli (Lega): “Danno da 11 mln per la Regione Lazio, Zingaretti si dimetta”

“Un danno erariale da oltre 11 milioni di euro per la Regione Lazio. E tra i responsabili, secondo la Procura della Corte dei Conti, ci sarebbe proprio il presidente Nicola Zingaretti. La vergognosa e oscura vicenda delle mascherine ‘fantasma’ è adesso un vero e proprio scandalo, di fronte a cui il governatore dovrebbe solo dimettersi”. A dichiararlo è Eloisa Fanuli, dirigente della Lega Lazio.

La quale aggiunge: “L’Avvocatura della Regione, secondo quanto riportato dalla stampa, ha già ‘scaricato’ il presidente, che anche secondo loro ha sbagliato. Ma sulla vicenda c’è un inquietante silenzio. La giusta risposta da parte di Zingaretti al danno causato dall’incauto accordo con la società che non ha mai fornito le mascherine, ed è stata pure pagata in anticipo, non è certo un posto in Parlamento ma lasciare subito la guida del Lazio. E fa solo sorridere amaramente la triste difesa arrivata dalla Regione in cui si dice che in quei giorni Zingaretti era in isolamento domiciliare per il Covid e sollevato da ogni sua funzione istituzionale…”.