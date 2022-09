2 OTTOBRE | Festa dei Nonni

Festa dei Nonni. Il 2 ottobre, nel giorno in cui la chiesa cattolica commemora gli Angeli Custodi, si celebra la festività dedicata ai parenti più affettuosi. Ingresso gratuito nei musei municipali della capitale, visite a tema e iniziative in loro onore.

In tutto il mondo questa data non viene festeggiata nello stesso giorno, mentre invece in Italia ricorre il 2 ottobre a norma della legge n. 159 del 31 luglio 2005. Oltre ad essere un’occasione per visitare i musei insieme ai nipoti, si possono visitare i luoghi di culto della capitale dedicati agli angeli.

L’Oratorio dell’Angelo Custode, è situato in piazza Poli. Costruito nel 1576, fu rifatto in forme pienamente barocche, con particolari aggraziati nella facciata, ornata da eleganti statue e nel piccolo interno a pianta centrale. Opera di Carlo Rainaldi, fu restaurato sotto Benedetto XIV e poi sotto Pio IX, a cura di Tito Armellini. Degna di nota era anche la chiesa dell’Angelo Custode, ormai scomparsa. Era situata sulla via omonima e scomparì a causa dell’allargamento della via del Tritone nel 1928. Era stata fondata a cura della confraternita che portava lo stesso nome con architettura di Felice Della Greca e facciata di Mattia De Rossi.

Un’altra chiesa da visitare è quella dei Santi Angeli Custodi in via delle Alpi Apuane (piazza Sempione) nel quartiere Montesacro a Roma. Fra le iniziative in programma, alcuni eventi per nonni e bambini. Caffè letterari, librerie, associazioni culturali promuovono una serie di letture a tema per questo giorno da celebrare insieme. Una giornata da trascorrere con la famiglia, fra laboratori pensati apposta per l’occasione, con l’uso di materiali di riciclo, letture e ricordi.

Nei parchi pubblici e nelle ville si potrà dare vita ai giochi di un tempo, quelli adatti a tutte le età, per rivivere insieme momenti divertenti e fare un piacevole tuffo nel passato. Oppure partecipare a passeggiate nella natura, percorsi naturalistici e giochi. E per terminare, una ricca merenda a base della torta della nonna. Alcune librerie vi aspetteranno per leggere insieme tante storie a tema. Infine, alcuni negozi applicheranno degli sconti dedicati proprio ai nonni che si presenteranno accompagnati da un nipote.