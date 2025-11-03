Novembre si apre all’insegna del sole e del clima mite. Un vasto campo di alta pressione è infatti pronto a dominare il Mediterraneo per gran parte della settimana, regalando giornate stabili e temperature ben superiori alla media stagionale.

Come spiega il meteorologo di iLMeteo.it Federico Brescia, “l’Italia sarà avvolta da tanto sole e da un clima insolitamente caldo per il periodo, con valori che supereranno facilmente i 18 gradi”.

Un’“estate di San Martino” in anticipo, dunque, che interesserà l’intero Paese da Nord a Sud.

Non mancheranno tuttavia nebbie e foschie mattutine, soprattutto sulle pianure del Nord, destinate a dissolversi nel corso della giornata.

Di notte, invece, le temperature caleranno sensibilmente, accentuando il divario termico tra ore diurne e notturne.

Verso la fine della settimana, tra giovedì e venerdì, l’anticiclone lascerà spazio a un fronte atlantico che porterà piogge sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e lungo l’Adriatico centrale. Nonostante il cambiamento, il clima resterà più mite del normale per il periodo.