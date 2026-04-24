L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha ospitato in Residenza una riunione bilaterale, organizzata dall’Ufficio scientifico dell’Ambasciata insieme al CSIC, sul tema delle Tecnologie Quantistiche e svoltasi nel quadro della “Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo”, celebrata ogni anno dalla rete diplomatico-consolare nella ricorrenza della nascita, il 22 aprile, di Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986.

In apertura dei lavori, l’Ambasciatore ha rimarcato che “le tecnologie quantistiche sono riconosciute tra i settori chiave per l’innovazione e la competitività europee nei prossimi anni” e che “Italia e Spagna hanno proposto strategie specifiche per il loro sviluppo, nel quadro dei finanziamenti Next Generation Eu”.

Ricordando come le due precedenti edizioni della Giornata, svolte attorno al tema delle onde gravitazionali e della fusione nucleare, abbiano favorito accordi strategici di ricerca tra i due Paesi, anche grazie anche al lavoro dell’addetto scientifico dell’Ambasciata, Sergio Scopetta, l’Ambasciatore ha auspicato un esito altrettanto favorevole per questa edizione e enfatizzato che in questo settore strategico “l’Europa è ancora in tempo per svolgere un ruolo da protagonista nella competizione globale”.

Ai saluti del Vicepresidente del CSIC, José María Berrocal e della Secretaria General de Investigación, Eva Ortega-Paino, è seguita la trasmissione di un video-messaggio registrato per l’occasione dal Ministro di Università e Ricerca italiano, Sen. Annamaria Bernini, che ha ricordato come la rivoluzione quantistica non sia qualcosa che riguarda il futuro, ma sia di fatto già entrata nella quotidianità.

Ha quindi avuto luogo la tavola rotonda articolata in tre sessioni, a cui hanno partecipato alcuni dei più importanti specialisti dei due Paesi.

Nella prima si è fornita un’introduzione al tema con i coordinatori delle strategie nazionali italiana e spagnola, Tommaso Calarco e Juan José García-Ripoll, moderati dal Prof. Scopetta.

Nella seconda, dedicata al calcolo quantistico e moderata sempre da Scopetta, sono intervenuti Antonio Zoccoli (Presidente INFN), Fabrizio Gagliardi (BSC), Dario Pagani (CEO di ENIQuantic) ed Enrique Lizaso (CEO di Multiverse).

Infine, alla sessione sui temi di comunicazioni e sensoristica, moderata da Valerio Pruneri (ICFO), hanno partecipato Davide Calonico (INRIM), Verónica Fernández-Mármol (CSIC), Gabriel Molina (San Sebastián) e Francesco Saverio Cataliotti (CNR).

Il 21 aprile si è poi svolto un workshop tecnico presso l’Istituto “Blas Cabrera” del CSIC, nel corso del quale gli esperti dei due paesi hanno esplorato sinergie e complementarietà, con l’obiettivo di raggiungere una collaborazione strutturata ed efficiente.