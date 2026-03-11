Stefano Giuliani, corrispondente consolare a Las Galeras, nella Repubblica Dominicana. Da quanto tempo vivi nella Repubblica Dominicana e da quanto a Las Galeras?

Vivo nella Repubblica Dominicana da circa 25 anni e risiedo a Las Galeras da circa 23 anni. Questo lungo periodo mi ha permesso di conoscere molto bene il territorio, le dinamiche sociali ed economiche della zona e l’evoluzione della presenza straniera, in particolare quella italiana.

Oltre al tuo ruolo istituzionale, che fai nella vita, di cosa ti occupi?

Sono ingegnere di formazione, laureato all’Università La Sapienza di Roma. Dopo la laurea ho lavorato come ingegnere in grandi cantieri internazionali. Successivamente, una volta trasferitomi nella Repubblica Dominicana, ho intrapreso un percorso nel settore immobiliare. Ho fondato l’agenzia immobiliare Caribbean Way, con sede a Las Galeras.

L’attività è focalizzata sulla compravendita di proprietà, progettazione e costruzione di immobili, ma anche sugli affitti turistici e sulla gestione di proprietà per conto dei proprietari, servizi molto richiesti in una zona a forte vocazione turistica.

Quali sono le principali funzioni e responsabilità del corrispondente consolare a Las Galeras e quale ruolo svolge nel rapporto tra la comunità italiana e le istituzioni?

Il corrispondente consolare svolge una funzione di collegamento tra i cittadini italiani presenti sul territorio e la rete diplomatica italiana nel Paese. Tra le principali attività vi sono il supporto informativo ai connazionali, l’assistenza nei casi di difficoltà, la facilitazione dei contatti con l’Ambasciata e il Consolato competenti e la collaborazione nella gestione di alcune pratiche amministrative nei limiti delle competenze attribuite.

Si tratta soprattutto di un ruolo di riferimento istituzionale sul territorio, che aiuta a orientare i cittadini italiani e a facilitare il dialogo con le istituzioni.

Hai incontrato difficoltà, lungo il percorso?

No, devo dire che ho sempre avuto un grandissimo appoggio da parte dei funzionari dell’Ambasciata, che si sono dimostrati sempre molto presenti e attenti a ogni richiesta di aiuto o di supporto.

Anche la comunità italiana locale ha dimostrato grande apprezzamento e sostegno per il mio ruolo, comprendendo che il lavoro del corrispondente consolare non si svolge in modo autonomo o discrezionale, ma sempre in coordinamento con l’Ambasciata e nel rispetto delle indicazioni istituzionali.

Stefano Giuliani con l’Ambasciatore d’Italia Stefano Queirolo Palmas

Qual è il profilo della comunità italiana presente nella tua area e quali sono le esigenze più ricorrenti che emergono nel dialogo con i connazionali?

La comunità italiana presente a Las Galeras è relativamente piccola, ma piuttosto stabile. È composta principalmente da residenti di lungo periodo, spesso pensionati o piccoli imprenditori, molti dei quali operano nei settori del turismo, della ristorazione e dell’ospitalità.

Nel dialogo con i connazionali emergono soprattutto esigenze di orientamento e informazione su aspetti amministrativi e burocratici, come l’iscrizione all’AIRE e il rinnovo dei documenti (passaporto).

Abbastanza frequenti sono anche le richieste di informazioni e supporto relative alle procedure di visto di viaggio per familiari dominicani e richieste di cittadinanza; inoltre, ci sono delle situazioni più delicate in cui è necessario fornire assistenza e orientamento, come in caso di malattia, infortuni o decessi di connazionali, accompagnando le famiglie nel complesso iter burocratico necessario in queste circostanze.

In questi casi il ruolo del corrispondente consolare è soprattutto quello di facilitare i contatti con le autorità competenti e aiutare i cittadini a orientarsi correttamente nelle procedure.

In che modo si articola la collaborazione con la rete diplomatica e consolare italiana nel Paese e quali sono le priorità operative sul territorio?

La collaborazione avviene in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana, seguendo le indicazioni e le procedure istituzionali. Le priorità operative sono garantire un punto di riferimento locale per i connazionali, facilitare la comunicazione con le autorità consolari e fornire supporto nelle situazioni che richiedono un intervento o un orientamento istituzionale.

Qual è, a tuo avviso, il valore della presenza italiana in questa area e quali prospettive di sviluppo intravedi per il futuro della comunità?

La presenza italiana ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della zona, in particolare nei settori del turismo, della ristorazione e dell’immobiliare. Molti italiani hanno contribuito alla crescita economica locale portando esperienza professionale, spirito imprenditoriale e capacità organizzativa.

Las Galeras è un’area relativamente nuova dal punto di vista dello sviluppo turistico e negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa, anche grazie al lavoro realizzato da diversi imprenditori italiani nei settori sopra citati.

Le prospettive per il futuro sono molto positive. Las Galeras sta continuando a crescere e le attività già presenti, molte delle quali gestite da italiani, stanno consolidando la propria posizione. Allo stesso tempo stanno arrivando nuovi connazionali che, con nuovi investimenti e iniziative, contribuiscono a rafforzare l’offerta turistica e le opportunità economiche della zona.

Se questo sviluppo continuerà con serietà, qualità e rispetto del territorio, il contributo della comunità italiana potrà rimanere un elemento importante per la crescita equilibrata e sostenibile dell’area.

