L’INTERVISTA ESCLUSIVA di Azzurro Caribe all’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Andrea Canepari

Il diplomatico a colloquio con Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi: “Grande impegno dell’Ambasciata anche al tempo del virus per garantire i servizi consolari ai connazionali. Lavoriamo per rafforzare i rapporti tra Italia e RD”. L’intervista è firmata dal giornalista Ricky Filosa, editore di Azzurro Caribe. La rivista, fresca di stampa, è già in distribuzione a Santo Domingo

Ambasciatore Andrea Canepari, sta per concludersi questo 2020, per molti versi un anno da dimenticare a causa della pandemia da coronavirus che ha investito il mondo intero. Anche la Repubblica Dominicana ha molto sofferto. Qual è la situazione attuale nel Paese?

Come per tutto il mondo anche in Repubblica Dominicana la situazione è difficile, aggravata dal punto di vista economico dal blocco del turismo mondiale che costituisce una parte importante dell’economia locale. Questo ha colpito anche i nostri connazionali che lavorano nel settore del turismo, soprattutto quelli che si trovavano in questo paese da pochi anni e che non avevano fatto in tempo a radicarsi. Molti di loro hanno deciso di tornare in Italia. Il nuovo governo dominicano sta lavorando per rafforzare il settore turistico e creare le condizioni per la futura ripresa.

La rete consolare, a livello mondiale, proprio a causa delle restrizioni conseguenti al Covid19 ha funzionato a singhiozzo: smartworking, orari ridotti, ridotta possibilità di ricevere il pubblico. Come vi siete organizzati a Santo Domingo per fare in modo di evitare i contagi a impiegati e connazionali ma allo stesso tempo poter offrire i servizi consolari?

La pandemia ha offerto una sfida per il lavoro consolare: è necessario utilizzare le più strette misure di sicurezza combinando la normativa dominicana con quella italiana, quindi rendendo non agevole l’organizzazione del lavoro. L’obiettivo importante è la tutela della salute dei connazionali e quella dei dipendenti.

Dall’altro lato è stato possibile però dedicare personale esperto, riorganizzando il lavoro e permettendo di rispondere al telefono da cellulari dedicati per dare informazioni puntuali e preventive, nonché per rivedere in anteprima le pratiche per e-mail prima di far presentare i connazionali allo sportello e quindi consentendo di velocizzare la loro permanenza in ambasciata e diminuire i loro viaggi presso gli uffici consolari. Nonostante le inaspettate difficoltà causate dalla pandemia, l’Ambasciata d’Italia non ha mai chiuso le proprie porte ai connazionali nemmeno un giorno, continuando ad erogare i servizi consolari ai cittadini italiani che li hanno richiesti.