BRASILE | Passaporto al Consolato di Rio de Janeiro, addio al Prenota online: arriva la videochiamata WhatsApp

L’ufficio passaporti del Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro inaugura un nuovo sistema di prenotazione tramite Video Call Center, che sostituirà il precedente sistema del “Prenota on line”.

Il nuovo sistema di video prenotazione – spiega il Consolato – sarà utilizzato inizialmente solo per le prenotazioni presso l’ufficio passaporti del Consolato Generale a Rio de Janeiro, ma adottato anche per gli utenti dello sportello consolare di Vitoria, una volta che sarà esaurita la lista di attesa dei connazionali già prenotati.

Per accedere al servizio, ogni cittadina/o, utilizzando un telefono cellulare, dovrà effettuare, personalmente, una videochiamata tramite l’applicativo WhatsApp al numero +5521969097405.

Una volta inoltrata la chiamata, risponderà un operatore consolare che effettuerà i controlli di prassi, sull’identità e sulla situazione anagrafica della/del richiedente, in maniera da poter confermare la possibilità di emissione del documento. Successivamente, verranno concordati data e orario della prenotazione direttamente con l’interessata/o che, posteriormente, riceverà un email di conferma.

Al momento della chiamata, la/il connazionale dovrà munirsi di un documento di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere mostrato all’operatore consolare, al fine di poter effettuare l’identificazione.

Il servizio di Video Call Center sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 14:30.

Data la situazione di emergenza sanitaria, tuttora persistente, – precisano da Rio – il numero di prenotazioni giornaliere continuerà ad essere necessariamente ridotto e, per tale motivo, si richiede la comprensione dell’utenza per la possibile lunghezza dei tempi d’attesa per poter accedere al servizio.

Vengono fatti salvi i casi di comprovata urgenza che dovranno essere segnalati via mail all’indirizzo: pass.riodejaneiro@esteri.it.