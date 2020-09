SANTO DOMINGO | Roberto Álvarez, ministro degli Esteri, terrà una conferenza alla Camera di Commercio Italo-Dominicana

La Camera di Commercio Dominicano Italiana (CCDI) ha annunciato lo svolgimento di una conferenza virtuale con il Ministro degli Affari Esteri Roberto Álvarez, che per la prima volta interverrà in un forum di questo tipo da quando è entrato in carica il 16 agosto 2020.

Il Ministro degli Esteri toccherà varie questioni legate alla politica estera e commerciale della Repubblica Dominicana nell’attuale contesto economico condizionato dalla pandemia COVID-19.

La camera, presieduta dall’imprenditore Celso Marranzini, ha riferito che il costo di partecipazione per gli associati sarà di 500 RD $ e 1000 RD $ per il pubblico in generale. La conferenza si terrà in spagnolo il 22 settembre alle 11 del mattino ora locale (17:00 italiane).

L’attività verrà svolta tramite la piattaforma Zoom e per parteciparvi è necessario registrarsi preventivamente, per la quale gli interessati possono contattare la mail info@camaraitaliana.com.do o chiamare il +18095355111.

“Avremo il grande onore di essere la prima Camera di commercio binazionale ad avere il ministro degli Esteri Don Roberto Álvarez come ospite e relatore per il nostro webinar”, ha detto Francesco Alfieri, segretario generale della CCDI.

Da oltre 30 anni la Camera di Commercio Italiana Dominicana offre servizi e abilita collegamenti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti tra la Repubblica Dominicana e l’Italia.