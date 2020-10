L’EVENTO | Settimana della Lingua italiana nel mondo, a Tunisi il fumetto è protagonista

Il ricco e vario programma propone un'incursione nel mondo del fumetto nelle sue varie sfaccettature, con una mostra allestita presso l’Iic ma visitabile anche on line e una serie di iniziative collegate al tema

L’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi propone per la XX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, che quest’anno si svolge dal 19 al 25 ottobre 2020, un evento dal titolo “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”.

L’iniziativa, che nasce con l’obiettivo di favorire la diffusione della lingua italiana, e’ realizzata in Tunisia in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tunisi e l’Ambasciata Svizzera in Tunisia.

Il ricco e vario programma propone un’incursione nel mondo del fumetto nelle sue varie sfaccettature, con una mostra allestita presso l’Iic ma visitabile anche on line e una serie di iniziative collegate al tema.

I vari dipartimenti di Italianistica delle Universita’ tunisine, a partire da quello de La Manouba, ospiteranno inoltre la mostra di fumetti dedicata ai 15 finalisti del Lucca Project Contest 2020 (a cura di Lucca Crea srl e l’Iic di Tunisi) un concorso di giovani autori di fumetti giudicati da una giuria di addetti ai lavori e in particolare al progetto vincitore del concorso nel 2019.