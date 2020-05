L’AZZURRA | Polverini (Fi): “Non è il momento di pensare a un nuovo governo”

Renata Polverini, deputata di Forza Italia, è intervenuta su Radio Cusano Campus e sull’eventualità di un nuovo esecutivo ha detto: “Non è giusto aprire un dibattito su un nuovo governo o un nuovo premier in un momento come questo. Dopodichè vediamo cosa succede. Se il governo metterà in campo strumenti che daranno la possibilità di riportare questo Paese a lavorare è un conto, ma se invece non sarà così il Paese si dovrà interrogare su cosa è necessario fare per portare l’Italia fuori dalla crisi. E’ evidente che se questo governo non ce la dovesse fare la politica si dovrà interrogare”.

Sullo scontro governo-regioni. “Aver parcellizzato la società è stato un grandissimo errore, perchè non siamo stati in grado di garantire a tutti i cittadini la medesima attenzione sulla sanità. Sono contenta che nel mezzogiorno non sia arrivato in maniera così forte questo virus perchè probabilmente la sanità del sud non avrebbe avuto la capacità di reagire. Sul Mes c’è un dibattito stupido. Se ci sono 36 miliardi a disposizione per potenziare la sanità dovrebbero essere presi al volo. Dopodichè, penso che si debba andare ad una riapertura differenziata per regioni”.