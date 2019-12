L’ANNUNCIO | Ice, Sottosegretario Di Stefano: da aprile servizi gratuiti alle imprese sotto i 100 dipendenti

L’annuncio è arrivato oggi dal Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano: a cominciare dal mese di aprile, l’Istituto per il commercio estero (Ice) fornirà alle imprese sotto i 100 dipendenti una vasta gamma di servizi totalmente gratuiti. In particolare, spiega Di Stefano su Facebook, “parliamo di primo orientamento, analisi di mercato, statistiche personalizzate, informazioni doganali e tanto altro che fino ad oggi è stato a pagamento, diventando spesso irraggiungibile per le piccole imprese. Vi basterà’ contattare l’Ice in Italia o all’estero per ricevere assistenza”.

“Da due anni – sottolinea Di Stefano, esponente di punto del Movimento 5 Stelle – metto tutto me stesso nel dare alle piccole e medie imprese italiane nuove opportunità di export”. “Ringrazio il presidente dell’Ice Carlo Ferro – conclude il Sottosegretario – per aver puntato decisamente verso questo obiettivo che trasforma in realta’ una nostra chiara volonta’ politica: essere concretamente al fianco delle piccole e medie imprese. Avanti così”.