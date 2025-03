“È stata una celebrazione del made in Italy – anzi, del made in Fvg – la penultima giornata a Trieste del Vespucci” scrive Il Piccolo evidenziando l’occasione che ha permesso di mettere in vetrina le eccellenze regionali.

La nave scuola della Marina militare oggi prenderà il largo dalle Rive, per sottoporsi a piccole manutenzioni in vista della prossima tappa del Tour Mediterraneo, che la porterà in giro per l’Italia, a Malta e in Albania.

“Si farà più bella sempre in Friuli Venezia Giulia” le parole del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

“Quando il sistema rema insieme si raggiungono i risultati. Dobbiamo essere in grado di fare squadra. Se riusciremo a fare una cosa simile a livello nazionale il sistema potrà godere di una competitività senza rivali”.