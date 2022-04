LADISPOLI | Un mare di gente alla presentazione della coalizione a sostegno di Grando Sindaco

"Siamo partiti col piede giusto - commenta il sindaco Grando -, ma sappiamo che questo è soltanto l'inizio. Ci attende una campagna elettorale intensa, settimane piene di impegni, ricche di nuovi incontri con i nostri concittadini e di nuove iniziative sul territorio. Andremo avanti in questo modo fino al giorno delle elezioni, con la stessa passione e la stessa determinazione messa in campo finora"

“Un mare di gente. La presentazione ufficiale della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Grando è stata un successo. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 aprile, l’ampia sala interna dello stabilimento Sun Bay, sul lungomare centrale di Ladispoli, era gremita. Presenti oltre trecento persone. Fuori dal locale, almeno altrettanti cittadini hanno ascoltato – attraverso altoparlanti esterni – l’intervento del sindaco Grando e dei rappresentanti delle sette liste che compongono la coalizione. In migliaia, poi, hanno seguito la diretta Facebook dell’evento. Non possiamo nasconderlo: siamo davvero soddisfatti“. Lo dichiarano in una nota gli organizzatori dell’evento.

Così la coalizione a sostegno di Grando mostra i muscoli. “Il sindaco – continua il comunicato – durante il suo intervento ha ricordato quanto di buono fatto negli ultimi cinque anni e ha poi tracciato gli obiettivi per i prossimi cinque: ambiente, cultura, scuola, lavoro, nuove generazioni, opere pubbliche, un impegno ancora maggiore nel sociale. Sanità. Con una promessa su tutte: durante il secondo mandato l’amministrazione Grando si impegnerà con tutte le proprie forze perché Ladispoli possa avere finalmente un ospedale“.

“Oltre al primo cittadino – si legge ancora -, ad uno ad uno sono intervenuti dal palco i rappresentanti delle diverse liste in campo: quelle del centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia -, tutto schierato per Grando Sindaco, e quelle civiche: Noi di Ladispoli, Cuori Ladispolani, la lista per Grando Sindaco e Io Apro-Rinascimento. Ciascuno ha garantito il proprio impegno a favore della città e il proprio sostegno al sindaco Alessandro Grando”.

