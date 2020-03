Italiani nel mondo, continua il tour di Francesco Patamia (MdL) tra gli italiani d’Europa

“Il Vice presidente del Movimento delle Libertà, con spirito di servizio, da ormai tre mesi è impegnatissimo in un tour europeo tra la Germania, il Belgio, la Francia e la Svizzera per ascoltare le istanze e le esigenze dei connazionali”

“Equilibrato, ottimista ed in grado di decidere con la testa e con il cuore. Tra i più stimati professionisti di sempre, sia in Italia che in Europa, merita davvero di essere chiamato “Magico risanatore”. Ecco perché l’On. Massimo Romagnoli ha voluto nominare Francesco Patamia Vice Presidente Vicario del Movimento delle Libertà. Un progetto ambizioso quello di far ripartire il Movimento delle Libertà, un movimento politico nato ormai 13 anni fa che condivide i valori del Partito Popolare Europeo”. E’ quanto si legge in una nota targata MdL.

“Francesco Patamia ha deciso di rivolgere l’attenzione agli italiani all’estero. A quelli che non hanno avuto scelta ed anche a quelli che l’hanno avuta, che hanno voluto emigrare senza valigia di cartone ma con dei sogni e con l’aspirazione di fare fortuna. In un mondo fluido e senza confini, Francesco Patamia ha voluto rimarcare l’importanza di sapere da dove si viene e dove si vuole andare. Guardare al futuro, ricordandosi della bellezza della cultura e della tradizione italiana”.

“Per questo motivo, con spirito di servizio, da ormai tre mesi è impegnatissimo in un tour europeo tra la Germania, il Belgio, la Francia e la Svizzera per ascoltare le istanze e le esigenze di questa comunità di nuovi emigrati e costruire un programma politico rivolto anche a loro. Dopo avere incontrato Ambasciatori e Consoli, Francesco Patamia si è rivolto alle associazioni italiane di cultura italiana e ai ristoratori. Il giro continua! Se vuoi saperne di più, visita il sito www.movimentodelleliberta.eu o scrivi a francesco.patamia@movimentodelleliberta.eu”.