CORONAVIRUS IN RD | L’italiano contagiato era al Viva Dominicus di Bayahibe: l’hotel è aperto, “stanza disinfettata”

Per quanto riguarda le persone con cui il turista italiano ha avuto contatti, è stata effettuata una mappatura ed è disponibile un elenco di ciascuna di esse

Era ospite al Viva Dominicus di Bayahibe l’italiano 62enne risultato positivo al Coronavirus. L’uomo si trova ora in quarantena, piantonato in ospedale. Si tratta del primo caso in Repubblica Dominicana.

La camera, ha fatto sapere l’albergo, che è aperto e continua ad operare, è stata disinfettata.

Rafael Sánchez Cárdenas, ministro della Salute della RD, durante una conferenza stampa ha fatto inoltre sapere che al Viva Dominicus “sono già state prese misure per evitare qualsiasi tipo di diffusione del virus”.

Per quanto riguarda le persone con cui il turista italiano ha avuto contatti, è stata effettuata una mappatura ed è disponibile un elenco di ciascuna di esse: “Il posto a sedere che ha occupato durante il volo, l’ufficiale dell’immigrazione che lo ha frequentato, le persone che lo hanno frequentato in hotel o qualsiasi altra referenza di contatti stretti”.

L’hotel in cui risiedeva l’italiano ha rilasciato un comunicato stampa in cui ha annunciato che il turista, al momento del suo arrivo, non presentava alcun sintomo; solo nei giorni successivi ha sviluppato un quadro influenzale e una febbre moderata. Il nostro connazionale è arrivato nel paese il 22 gennaio attraverso l’aeroporto di La Romana.