Italiani all’estero, Roberto Stasi eletto Segretario della Federazione del Partito Democratico nel Regno Unito

“Il 31 ottobre si è tenuto il congresso della Federazione del Partito Democratico nel Regno Unito. Roberto Stasi è stato eletto, all’unanimità, Segretario della Federazione. A lui, alla sua segreteria, e a tutti i militanti del Partito Democratico del Regno Unito, vanno gli auguri della Direzione Nazionale del PD per il lavoro che li attende, in rappresentanza e a tutela della comunità italiana”. Così in una nota Luciano Vecchi, responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo del PD.