Mezzo secolo di impegno al servizio della comunità italoamericana e di legami sempre più forti tra Italia e Stati Uniti: la National Italian American Foundation (NIAF) festeggia i suoi 50 anni.

Oltre 2.200 persone sono attese domani sera all’Hotel Hilton, nel cuore di Washington, per il grande gala che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane, esponenti del mondo culturale e politico statunitense e personalità di spicco della diaspora italiana.

“Con noi ci sarà un veterano di 104 anni – arrivato a New York a soli 8 anni, senza conoscere una parola d’inglese – che combatté i nazisti nella battaglia delle Ardenne e nel D-Day”, ha raccontato John Calvelli, di origini calabresi e presidente della Fondazione.

Un anniversario che celebra la storia, l’identità e il contributo degli italiani d’America nel plasmare il legame tra le due sponde dell’Atlantico.