FOTO | Jadea Maglie & Leggings, Belen Rodriguez testimonial

Jadea accompagna le donne nella loro giornata: prodotti basic, e non solo, che non possono mancare nel loro armadio

Jadea, rinomato brand italiano rappresentato dalla testimonial Belén Rodriguez, non è solo sinonimo di intimo di qualità, ma anche di abbigliamento da tutti i giorni; infatti la linea Maglie & Leggings propone alle donne dei prodotti basic, e non solo, che non possono mancare nel loro armadio.

In particolare, per la collezione Primavera/Estate 2021, sono state pensate delle t-shirt e dei leggings casual, impreziositi da dettagli che donano un aspetto unico al prodotto stesso. Ormai il brand è diventato irrinunciabile per le donne che si districano tra lavoro, famiglia e tempo libero.

Per arricchire i propri look, Jadea offre t-shirt per tutti i gusti: da maglie in palette nera e bianca con l’aggiunta di un taschino di paillette (art. 4150) per un tocco rock, alle varianti in bianco e nero con serigrafia fluo e scritte statement (art. 4226). Per chi, invece, predilige uno stile minimal, può trovare nella maglia in raso oversize (art. 4162) un giusto compromesso tra stile e comodità. Le maglie Jadea sono perfette per outfit quotidiani ma anche quelli più ricercati: dei veri e propri must-have nell’armadio di ogni donna.