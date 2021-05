Italiani all’estero, MAIE Cuba: da luglio servizi di patronato per gli italiani che vivono sull’isola

Sei all’estero e devi rivolgerti a un CAF o PATRONATO per una pratica INPS, presentare la Dichiarazione dei redditi 730 o devi richiedere un Certificato alla Pubblica Amministrazione italiana? Per tutti questi servizi, consulenze, certificati e molto altro dal 1/7/2021 il MAIE CUBA attiverá i servizi on line di PATRONATO per i cittadini italiani che vivono sull’isola caraibica. Si potranno completare i principali adempimenti in campo fiscale, agevolazioni sociali e pratiche previdenziali direttamente dall’estero e senza appuntamenti o file.

“E’ un grande orgoglio – dichiara il Coordinatore MAIE Sig. Enrico Bombarda – poter annunciare l’attivazione dei servizi di PATRONATO per i nostri connazionali che vivono all’estero. Mai prima d’ora si erano attivati questi servizi a Cuba. Ringrazio l’On. Mario Borghese – Deputato MAIE eletto nella circoscrizione estero e Flavio Bellinato Coordinatore Nord e Centro America per l’importante supporto alla causa. L’attivazione dei servizi di PATRONATO e il COMITES erano i progetti – continua Bombarda – sui quali ho iniziato a lavorare fin dai primi giorni della mia nomina a coordinatore per Cuba. Il primo si è realizzato in tempi record. Siamo felici di promuovere e difendere l’identità ed i diritti degli italiani all’estero”.

Servizi ONLINE disponibili:

CAF E PATRONATO

Servizi di Assistenza e di Consulenza Fiscale, Agevolazioni Sociali e Pratiche Previdenziali

• Modello 730

• Certificazione Unica (CUD Pensionati)

• Presentazione Modello RED

• ISEE

• Domanda Reddito di Emergenza (REM)

• Domanda Reddito di Cittadinanza

• SPID Estero con Video Riconoscimento

• Domanda Indennità Covid-19

.. e altri

🔹COMUNE

Servizi per la richiesta online dei documenti anagrafici valida per tutti i comuni italiani

• Certificato di Residenza AIRE

• Certificato o estratto di matrimonio

• Certificato stato di famiglia e residenza

… e altri

🔹LAVORO E PENSIONI

Servizi di informazione, assistenza e consulenza su contributi, pensioni, lavoro, maternità.

• Calcolo e previsione pensione

• Cambio Coordinate di Accredito Pensione

• NASpI – Indennità mensile di disoccupazione

… e altri

🔹Famiglie

Servizi dedicati alle Famiglie dalla richiesta Bonus Bebé, all’ISEE, al Certificato di Matrimonio

• Bonus Bebé

• Visura Catastale

• Domanda Bonus Mamma Domani

• Raccomandata a/r on line

… e altri

🔹Certificati

Servizi dedicati ai cittadini per la richiesta di certificati anagrafici, di veicoli o contributivi

• Visura targa e proprietari PRA

• Visura Protesti

• Richiesta del DURC

… e altri

🔹Casa

Servizi dedicati alla Casa dall’IMU, ai Certificati di Residenza, alla Registrazione Contratti

• Registrazione Contratti Affitto

• Proroga Contratto di Locazione

• Risoluzione Contratto d’Affitto

… e altri

Potete contattarci per i costi e verificarne la fattibilità. Contatto Whatsapp diretto: https://wa.me/393664658271