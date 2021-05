Valentino Bontempi, lo chef che ha conquistato Mosca con la Pinsa Romana

“La Pinsa ha dato l'occasione ai russi di mangiare bene e italiano con una proposta per tutte le tasche: nei nostri ristoranti viene proposta in due misure e in 25 varietà”

Dalla brandizzazione alla registrazione dei marchi Pinza e Pinsa Romana, fino al riconoscimento del Gambero Rosso come Top Italian Restaurant in Russia: la storia del successo di Valentino Bontempi non conosce confini. Ma qual è il segreto di questa Pinza che ha fatto impazzire i moscoviti? Lo racconta lo stesso Bontempi sulle pagine del 23 maggio di Brescia Oggi: “Innanzitutto utilizzo solo farine italiane del mio amico Alberto di Marco, un mix biologico in cui sono contenuti anche riso e soia, oltre ad un lievito madre di oltre 15 anni: impasto ad altissima idratazione, 32 ore minimo di lievitazione, cottura in forno elettrico. Ne esce un prodotto altamente digeribile, fatto con prodotti made in Italy al 100% perché io ho sempre lavorato per una cucina italiana senza compromessi ed importo tutto dal mio Paese”.

“La Pinza ha dato l’occasione ai russi di mangiare bene e italiano con una proposta per tutte le tasche: nei nostri ristoranti viene proposta in due misure e in 25 varietà. Le più amate? Quella con peperoni e salame piccante e la speck e tartufo: una rossa, l’altra bianca”.