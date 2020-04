Italiani all’estero, la vita di un emigrato in Germania ai tempi del coronavirus

“Noi ad esempio non ci siamo messi sui balconi a cantare e festeggiare, i tedeschi si sono rinchiusi in casa senza uscire né farsi più vivi”

Carlo Riva, 65enne emigrato con i genitori vicino a Worms nel lontano 1961, vive in Germania da 59 anni. Oggi il Corriere delle Alpi racconta come vive la crisi del Coronavirus in terra tedesca.

Il padre di Carlo, Giorgio, è anche un famoso sciatore (è stato campione italiano di discesa nel 1995) e il 14 aprile ha compiuto 91 anni: “Avevo in programma di tornare a Belluno – racconta a Corriere delle Alpi – per festeggiare con lui, però questa situazione non ce l’ha permesso. Sono molto preoccupato, per lui ma anche per i miei parenti in Cadore”.

Quali differenze ha notato nell’affrontare la crisi con l’ Italia? “Noi ad esempio non ci siamo messi sui balconi a cantare e festeggiare, i tedeschi si sono rinchiusi in casa senza uscire né farsi più vivi”.

Qual è la prima cosa che farà una volta finito tutto questo? “Non vedo l’ora di tornare al bar o al ristorante con mia moglie, originaria dell’Anatolia ma anche lei in Germania da una vita e laureata in legge, come anche di invitare amici a casa nostra”.