REPUBBLICA DOMINICANA | Nocerino (Colonial Tours): “Volo Blue Panorama Santo Domingo-Roma partito rispettando le distanze sociali a bordo”

Stefano Nocerino, dell’agenzia di viaggi Colonial Tours di Santo Domingo, è intervenuto sui social per annunciare “con piacere” che “il volo del 16 aprile bloccato a Cuba” a causa delle “famose distanze sociali è ripartito da Santo Domingo lunedì 20 aprile rispettando le distanze a bordo”. Infatti, spiega ancora Nocerino, nell’aereo c’erano “138 passeggeri, contro una capienza di 280”.

Quella passata “è stata una settimana pesante – aggiunge -, ma Blue Panorama e Colonial Tours hanno veramente rappresentato l’eccellenza per la loro serietà”. “Siamo stati criticati e infangati – prosegue – ma noi andiamo avanti”.

Ciò che è stato fatto con l’ultimo volo per Nocerino “non ha uguali”. Poi sottolinea: “In realtà il nostro unico rammarico è stato il volo di domenica con Neos, che arrivato da Orlando per far rientrare gli impiegati della Disney è partito da Santo Domingo con oltre 30 posti vuoti”. E in un momento in cui di fatto non ci sono voli a disposizione, “un posto vuoto per noi è un delitto; 30 posti vuoti sono una strage”.