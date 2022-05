Italiani all’estero, Eugenio Sangregorio (USEI): “Forte legame tra Argentina e Giuliani nel mondo”

Eugenio Sangregorio, deputato eletto all’estero e presidente dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani – USEI, è stato ricevuto dal presidente dei Giuliani nel mondo Paolo De Gavardo.

Durante l’incontro – riporta Il Piccolo – Sangregorio ha voluto sottolineare l’importante presenza delle famiglie di emigrati dal Friuli Venezia Giulia e di esuli in Sudamerica, in particolare in Argentina, dove il parlamentare è a capo di un gruppo di aziende impegnate in diversi settori, dalle costruzioni, al turismo, all’ allevamento di bestiame.

“Ho avuto modo di avere a che fare con molti vostri corregionali – ha spiegato Sangregorio – e posso testimoniare la profonda stima di cui godono i lavoratori giuliani e friulani in Argentina”.

La presenza dei Giuliani nel mondo in Argentina è rilevante: ciò si evidenzia e articola anche attraverso l’attività dei numerosi circoli attivi. A Buenos Aires, per esempio, ma anche a Bahia Blanca, Cordoba, Salta, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Villa Gesell, San Carlos de Bariloche e Olavarria.