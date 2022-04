Italiani all’estero e servizi consolari, La Marca (Pd) incontra Vignali (Farnesina)

Venerdì 22 aprile, l’on. La Marca ha incontrato il responsabile della Direzione generale per gli italiani all’estero, Luigi Vignali, nel quadro dei periodici colloqui con l’amministrazione degli esteri tesi a monitorare le questioni di maggiore sensibilità per i nostri connazionali.

L’on. La Marca ha richiamato l’attenzione del Direttore Vignali sulle persistenti difficoltà nell’erogazione dei servizi consolari e sull’attività dei consoli onorari che hanno un ruolo insostituibile, soprattutto nelle circoscrizioni consolari più estese come quelle del Nord e Centro America.

Sulla questione dei servizi consolari – sebbene l’emergenza pandemica sia stata superata e la rete stia facendo il possibile per colmare i ritardi accumulati – i connazionali continuano a lamentare numerose difficoltà di accesso ai servizi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fissare appuntamenti, ricevere assistenza e informazioni, rinnovare documenti in tempi accettabili.

In questo contesto, La Marca ha sollevato la situazione della Repubblica Dominicana dove i connazionali riferiscono di disservizi riguardanti l’operatività del sistema recentemente esternalizzato. Disservizi che occorre superare velocemente anche attraverso la semplificazione delle procedure per alcune tipologie di pratiche e il ricorso al contributo dei nostri consoli onorari. Sulla situazione in Repubblica Dominicana, il Direttore Vignali ha garantito un impegno diretto e sollecito.

L’incontro ha permesso, inoltre, di avere uno scambio di vedute su una serie di questioni attinenti la rete consolare onoraria emerse nel corso delle consuete interlocuzioni della parlamentare con i consoli onorari in Ontario (Canada), New Jersey (USA) e Messico.

A questo proposito, il Direttore Vignali ha confermato che la Risoluzione approvata lo scorso anno e l’emendamento approvato in Legge di bilancio, entrambi a prima firma La Marca, hanno già prodotto alcuni risultati positivi, come ad esempio l’anticipazione dei tempi di invio dei contributi che da quest’anno dovrebbero essere corrisposti per la fine della primavera, il potenziamento di momenti di aggiornamento dedicati ai consoli onorari e un rapporto più fluido con i consolati e la stessa amministrazione centrale.

Al Direttore Vignali, inoltre, l’on. La Marca ha espresso la necessità di procedere con celerità nelle procedure di nomina dei consoli onorari vacanti da parte delle competenti autorità consolari.

La parlamentare, infine, ha sollecitato l’attenzione dell’Amministrazione su due questioni specifiche: la verifica del cambio in valuta dei contributi avanzata dai consoli onorari del Canada e la necessità di dotare di attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici i consoli onorari che ne sono ancora sprovvisti, come ad esempio in Messico. Su queste questioni, il Direttore Vignali ha assicurato verifiche e aggiornamenti veloci.