Italiani all’estero, Boccaletti (CGIE): Valutare un programma “Lavoro delle Radici”

“Potrebbe avere un enorme valore aggiunto per il nostro Paese, sia per stimolare il mondo del lavoro che la cittadinanza con una forte componente italica”

“Un programma ‘Lavoro delle Radici’ potrebbe avere un enorme valore aggiunto per il nostro Paese, sia per stimolare il mondo del lavoro che la cittadinanza con una forte componente italica e quindi, nel lungo periodo, fronteggiare con fierezza la grande sfida del calo demografico”. Così in una nota Alessandro Boccaletti del Dipartimento Lega nel Mondo (Sezione di Coordinamento Estero COM.IT.ES./CGIE).

“La nostra prima linea nella rete Estero del sistema Italia che opera esternamente dalle sedi della rete consolare (prevalentemente COM.IT.ES., Camere di Commercio italiane, ma anche patronati e associazioni) e quindi che siede a diretto contatto con la nostra cittadinanza, dovrebbe poter interagire direttamente con le Consulte regionali connesse con l’immigrazione e individuare, su base regionale, le domande derivanti dal nostro mondo imprenditoriale presente in Italia per poi incrociarlo con le offerte di lavoro qualificate presenti all’estero tra le nostre comunità AIRE e d’Italo discendenti”.

“Una grande riforma della legge dei COM.IT.ES. e del CGIE, riposizionando gli organi stessi come istituti di diritto pubblico verso obiettivi e programmi paese e mirati all’internazionalizzazione delle nostre imprese coinvolgendo anche la componente italica all’estero, ci catapulterebbe in una Italia 2.0 che vuole rinascere in Italia e nel mondo”, conclude.